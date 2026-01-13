Universaalne voolikonnektor
Universaalne voolikukonnektor kõikidele standardsetele aiavoolikutele. Kahe vooliku ühendamiseks/parandamiseks. Ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse.
Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt universaalset voolikukonnektorit). Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Universaalne voolikukonnektor ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikutega.
Omadused ja tulu
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Saab kasutada kõikjal.
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Vooliku parandamiseks või kahe vooliku ühendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 39 x 39
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud