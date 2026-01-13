Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt universaalset voolikukonnektorit). Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Universaalne voolikukonnektor ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikutega.