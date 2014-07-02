Universaalne vooliku üleminek
Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.
Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri praktilise ja ergonoomilise universaalse voolikuliitmiku abil. Paindlik üleminekuliitmik hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraaniadapterid ja voolikuliitmikud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne voolikuliitmik sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Universaalne (1/2", 5/8", 3/4")
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 33 x 42
Kokkusobivad masinad
AUHINNAD
Universaalse vooliku ülemineku soovitus
Ajakirja "selbst ist der Mann" tootekatsetustes pälvis universaalne vooliku üleminek hinnanguks "väga hea" (1,3) ning sai soovituse.