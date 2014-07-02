Universaalne vooliku üleminek

Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.

Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri praktilise ja ergonoomilise universaalse voolikuliitmiku abil. Paindlik üleminekuliitmik hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraaniadapterid ja voolikuliitmikud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne voolikuliitmik sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Universaalne (1/2", 5/8", 3/4")
  • Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Värvus Kollane
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 33 x 42

AUHINNAD

Schlauchkupplungen Universal

Universaalse vooliku ülemineku soovitus

Ajakirja "selbst ist der Mann" tootekatsetustes pälvis universaalne vooliku üleminek hinnanguks "väga hea" (1,3) ning sai soovituse.