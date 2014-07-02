Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri praktilise ja ergonoomilise universaalse voolikuliitmiku abil. Paindlik üleminekuliitmik hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraaniadapterid ja voolikuliitmikud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne voolikuliitmik sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.