Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.
Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise voolikuliitmikuga, millel on Aqua Stop süsteem. Paindlik üleminekuliitmik hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraaniadapterid ja voolikuliitmikud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne voolikuliitmik sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Aqua Stop süsteem
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Universaalne (1/2", 5/8", 3/4")
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 33 x 42