Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Aqua Stop süsteemiga varustatud Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise vooliku ülemineku abil. Paindlik ühendussüsteem lihtsustab väikeste ja suurte aedade ning alade kastmist olulisel määral. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.