Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga

Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.

Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise, Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminekuga, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik üleminekusüsteem hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne, Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
Aqua Stop süsteem
  • Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
  • Lihtne kasutada.
Kiirkinnitussüsteem
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Värvus Kollane
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 42 x 42
