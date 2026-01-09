Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri universaalse, praktilise ja ergonoomilise, Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminekuga, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik üleminekusüsteem hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne, Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Aqua Stop süsteem
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
- Lihtne kasutada.
Kiirkinnitussüsteem
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 42 x 42
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.20 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Comfort Premium Home Wood
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- Kastmistaimer WT 5
- Multifunktsionaalne Plus pihustuspüstol
- Pihustuspüstol Plus
- Pihustustoru Plus
- Tünnipumbaga kastmiskomplekt
- Voolikukäru HT 4.500
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus
- Võnkuv vihmuti OS 5.320 S
- WBS 3