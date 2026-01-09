Universaalne vooliku üleminek Premium
Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri korrosioonivaba universaalse alumiiniumist vooliku üleminekuga, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
- Lihtne kasutada.
Voolikuklamber on valmistatud korrosioonivabast alumiiniumist.
- Garanteeritud vastupidavus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 39 x 40
Kokkusobivad masinad
AUHINNAD
Hea kõrgeima kvaliteediga universaalne vooliku üleminek
Ajakirja "selbst ist der Mann" tootekatsetustes sai kõrgkvaliteetne universaalne vooliku üleminek hinde "hea" (1,5).