Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri korrosioonivaba universaalse alumiiniumist vooliku üleminekuga, millel on plastmassist süvendatud kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.