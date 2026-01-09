Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud väga lihtsaks Kärcheri kõrgekvaliteetse universaalse vooliku üleminekuga, millel on Aqua Stop süsteem. Korrosioonivabast alumiiniumist ja plastmassist valmistatud, süvendatud hoidmiskohtadega üleminekut on väga mugav käsitseda. Paindlik üleminekusüsteem hõlbustab väikeste ja suurte aedade ja pindade kastmist. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne, Aqua Stop süsteemiga vooliku üleminek sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega ning olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.