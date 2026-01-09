Terviklikud kraani ühenduslülid, voolikute üleminekut ja voolikud on efektiivse kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks universaalne voolikute paranduskomplekt. Universaalne voolikute paranduskomplekt sobib kõikidele tavapärastele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse. Ideaalne lahendus kahe voolikutüki ühendamiseks või parandamiseks. Universaalne vooliku paranduskomplekt sobib kõigi kolme tavapärase läbimõõduga voolikutega.