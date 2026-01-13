Kõrgkvaliteetne, vastupidav messingist vooliku parandusliitmik katkiste voolikute parandamiseks või 1/2" ja 5/8" siseläbimõõduga voolikute ühendamiseks. Uus valik kõrgkvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!