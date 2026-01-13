Vooliku paranduse üleminek, messing, 1/2", 5/8"
Kõrgekvaliteetne, vastupidav messingist vooliku parandusühendus katkiste voolikute parandamiseks või 1/2" ja 5/8" siseläbimõõduga voolikute ühendamiseks.
Kõrgkvaliteetne, vastupidav messingist vooliku parandusliitmik katkiste voolikute parandamiseks või 1/2" ja 5/8" siseläbimõõduga voolikute ühendamiseks. Uus valik kõrgkvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Valmistatud messingist
- Kõrgkvaliteetne, vastupidav materjal.
Voolikukonnektor
- Kahe vooliku ühendamiseks või katkiste voolikute parandamiseks.
1/2" ja 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) sisekeermega voolikute kinnitamiseks
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|38 x 38 x 38
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud