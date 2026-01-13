Vooliku paranduse üleminek, messing, 3/4"
Kõrgekvaliteetne, vastupidav messingist vooliku parandusühendus katkiste voolikute parandamiseks või 3/4" siseläbimõõduga voolikute ühendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Valmistatud messingist
- Kõrgkvaliteetne, vastupidav materjal.
Voolikukonnektor
- Kahe vooliku ühendamiseks või katkiste voolikute parandamiseks.
1/2" ja 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) sisekeermega voolikute kinnitamiseks
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|48 x 38 x 38
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud