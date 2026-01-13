Kõrgkvaliteetne Aqua Stop süsteemiga messingist liitmik 1/2" ja 5/8" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Aqua Stop süsteem peatab veevoolu vooliku ja tarvikute lahutamisel. Uus valik kõrgkvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!