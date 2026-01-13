Vooliku üleminek, messing, 1/2" ja 5/8", Aqua Stop süsteemiga
Vastupidav ja töökindel messingist, Aqua Stop süsteemiga üleminek 1/2" ja 5/8" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks.
Kõrgkvaliteetne Aqua Stop süsteemiga messingist liitmik 1/2" ja 5/8" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Aqua Stop süsteem peatab veevoolu vooliku ja tarvikute lahutamisel. Uus valik kõrgkvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Tänu Aqua Stop süsteemile saab voolikuid lahti ühendada pritsmevabalt.
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Kõrgekvaliteetne vooliku ühendus, messing
- Töökindlus ja vastupidavus
Mugav kummirõngas käepidemel
- Lihtne käsitseda ja parem kinnitus
Sobib 1/2" ja 5/8" voolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|48 x 33 x 33
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud