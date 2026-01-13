Vooliku üleminek, messing, 3/4"
Vastupidav ja töökindel messingist üleminek 3/4" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks.
Kõrgekvaliteetne messingist liitmik 3/4" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne vooliku ühendus, messing
- Töökindlus ja vastupidavus
Mugav kummirõngas käepidemel
- Lihtne käsitseda ja parem kinnitus
Sobib 3/4" voolikutele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|52 x 39 x 39
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud