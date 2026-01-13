Kõrgekvaliteetne messingist liitmik 3/4" voolikutele. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist liitmikuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades kõigi survete korral. See kõrgkvaliteetne ja töökindel liitmik on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!