Ideaalne otsakute komplekt teie aiale. Otsak (nr 2.645-264.0) sobib hästi lihtsateks kastmistoiminguteks. Tänu pideva vahetusvõimalusega pihustamisele saate kasutada soovi korral nii koonusjuga kui ka peenikest juga. Seda võib kasutada lillede ja taimede kastmiseks, kuid ka suurema mustuse eemaldamiseks aiast. Kui otsakut ei kasutata, saab veevoolu otsakult lihtsalt peatada. Komplekti kuulub ka G3/4 kraani adapter koos G1/2“ reduktoriga ning 2 töökindlat universaalkonnektorit, millest ühel on Aqua Stop süsteem. See takistab vee voolamist vooliku otsas isegi siis, kui kraan on avatud (nt siis, kui otsak eemaldatakse). Konnektoreid saab kasutada ka kõikide tavapärase läbimõõduga voolikutel. Lisaks: Kärcheri otsakud ja konnektorid sobivad ka kõikide teiste kiirkinnitussüsteemidega ning neid saab probleemideta kinnitada ka teie olemasoleva aiavooliku külge.