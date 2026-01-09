Tugev messingist pihustuspüstol väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Pihustusotsikul on ka teisi kasulikke funktsioone, näiteks reguleeritav pihustusmuster täisjoast kuni uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.