Messingist pihustusotsik
Tugev messingist pihustuspüstol väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Pihustusotsikul on ka teisi kasulikke funktsioone, näiteks reguleeritav pihustusmuster täisjoast kuni uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Valmistatud messingist
- Garanteeritud vastupidavus
Pehmed plastelemendid haaratsiga
- Suurema mugavuse ja kaitse tagamiseks.
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|103 x 36 x 36
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud