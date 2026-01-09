Suurimad nõudmised vajavad kvaliteetset materjali. Metallist pihustuspüstol Premium mitte ainult ei sobi mugavalt kätte, vaid on ka tänu metallviimistlusele äärmiselt vastupidav ja kauakestev. Pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, on individuaalse töömugavuse ilmekas näide, mida pakub ainult Kärcher. Veevoolu saab vastavalt vajadusele juhtventiiliga reguleerida ühe käega. Lisaks on metallist pihustuspüstolil Premium 2 pihustusmustrit: otsa- ja koonusjuga. Neid saab vastavalt vajadusele reguleerida pidevalt. Näiteks lille- ja taimepeenarde kastmiseks või terrassi või aiamööbli suurema mustuse eemaldamiseks. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.