Metallist Premium pihustuspüstol
Kvaliteetne ja eriti tugev metallist pihustuspüstol Premium on valmistatud eriti pikaajaliseks kastmise nautimiseks ning on mugav käes hoida.
Suurimad nõudmised vajavad kvaliteetset materjali. Metallist pihustuspüstol Premium mitte ainult ei sobi mugavalt kätte, vaid on ka tänu metallviimistlusele äärmiselt vastupidav ja kauakestev. Pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, on individuaalse töömugavuse ilmekas näide, mida pakub ainult Kärcher. Veevoolu saab vastavalt vajadusele juhtventiiliga reguleerida ühe käega. Lisaks on metallist pihustuspüstolil Premium 2 pihustusmustrit: otsa- ja koonusjuga. Neid saab vastavalt vajadusele reguleerida pidevalt. Näiteks lille- ja taimepeenarde kastmiseks või terrassi või aiamööbli suurema mustuse eemaldamiseks. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Keeratav käepide
- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Pehmed plastelemendid
- Kaitseks libisemise eest, suuremaks mugavuseks ja kaitseks kahjustuste eest.
Kvaliteetsed metallelemendid
- Eriliseks vastupidavuseks ja pikaaegseks kasutamiseks.
- Istub eriti hästi käes mugavaks käitamiseks.
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|225 x 42 x 105
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Metall
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.