Üks komplekt mitme kastmis- ja puhastustoimingu jaoks. Multifunktsionaalne pritsimiskomplekt sisaldab multifunktsionaalset pihustuspüstoli. Sellel on neli erinevat pihustusmustrit: sprinkler, horisontaalne tasapinnaline joa, aeraatori juga ja peen pihustusudu. Pöörlevat käepidet on ülimugav käes hoida, olgu kastmisel või puhastamisel. Komplekti kuulub ka kaks esmaklassilist universaalset voolikuühendust Plus koos käepidemega – üks Aqua Stopiga ja teine ilma – ning 3/4" keermekraani liitmik koos 1/2" keermereduktoriga. Ühendusi saab kasutada mis tahes tavapärase aiavooliku läbimõõduga ja need ühilduvad kõigi müügilolevate klikisüsteemidega.