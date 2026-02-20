Multifunction nozzles set Premium
Üks komplekt mitme kastmisülesande jaoks: sisaldab multifunktsionaalset metallist pihustuspüstolit, universaalset voolikupistikut ja muid käepäraseid tarvikuid.
Üks komplekt mitme kastmis- ja puhastustoimingu jaoks. Multifunktsionaalne pritsimiskomplekt sisaldab multifunktsionaalset pihustuspüstoli. Sellel on neli erinevat pihustusmustrit: sprinkler, horisontaalne tasapinnaline joa, aeraatori juga ja peen pihustusudu. Pöörlevat käepidet on ülimugav käes hoida, olgu kastmisel või puhastamisel. Komplekti kuulub ka kaks esmaklassilist universaalset voolikuühendust Plus koos käepidemega – üks Aqua Stopiga ja teine ilma – ning 3/4" keermekraani liitmik koos 1/2" keermereduktoriga. Ühendusi saab kasutada mis tahes tavapärase aiavooliku läbimõõduga ja need ühilduvad kõigi müügilolevate klikisüsteemidega.
Omadused ja tulu
Spetsiaalne membraantehnoloogia
- Tilgavabaks kasutamiseks isegi pihustusmustrite muutmisel või pärast veekraani sulgemist.
Keeratav käepide
- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
- Õige pihustusmuster igale kasutusalale.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pehmed plastelemendid
- Kaitseks libisemise eest, suuremaks mugavuseks ja kaitseks kahjustuste eest.
Eemaldatav dušiketas
- Blokeeritud pihustite membraani puhastamiseks.
Aqua Stop süsteem
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Universaalsed ühendused (1/2", 5/8", 3/4")
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 70 x 130
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 4
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Metall
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: aeraatori juga
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Potitaimed
- Lehtede puhastamine
- Õrnad taimed (nt seemikud)
- Hekid, põõsad