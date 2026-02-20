Multifunction nozzles set Premium

Üks komplekt mitme kastmisülesande jaoks: sisaldab multifunktsionaalset metallist pihustuspüstolit, universaalset voolikupistikut ja muid käepäraseid tarvikuid.

Üks komplekt mitme kastmis- ja puhastustoimingu jaoks. Multifunktsionaalne pritsimiskomplekt sisaldab multifunktsionaalset pihustuspüstoli. Sellel on neli erinevat pihustusmustrit: sprinkler, horisontaalne tasapinnaline joa, aeraatori juga ja peen pihustusudu. Pöörlevat käepidet on ülimugav käes hoida, olgu kastmisel või puhastamisel. Komplekti kuulub ka kaks esmaklassilist universaalset voolikuühendust Plus koos käepidemega – üks Aqua Stopiga ja teine ilma – ning 3/4" keermekraani liitmik koos 1/2" keermereduktoriga. Ühendusi saab kasutada mis tahes tavapärase aiavooliku läbimõõduga ja need ühilduvad kõigi müügilolevate klikisüsteemidega.

Omadused ja tulu
Spetsiaalne membraantehnoloogia
  • Tilgavabaks kasutamiseks isegi pihustusmustrite muutmisel või pärast veekraani sulgemist.
Keeratav käepide
  • Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.
Ergonoomiline juhtventiil
  • Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
  • Õige pihustusmuster igale kasutusalale.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
  • Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pehmed plastelemendid
  • Kaitseks libisemise eest, suuremaks mugavuseks ja kaitseks kahjustuste eest.
Eemaldatav dušiketas
  • Blokeeritud pihustite membraani puhastamiseks.
Aqua Stop süsteem
  • Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Universaalsed ühendused (1/2", 5/8", 3/4")
  • Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kiirkinnitussüsteem
  • Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 70 x 130

Seadmed

  • Pihustusmustrite arv: 4
  • Keeratav käepide
  • Käepideme lukustus
  • Veevoolu hulka saab reguleerida.
  • Isetühjenemisfunktsioon
  • Pehmed plastelemendid
  • Metall
  • Pihustusmuster: pihustusudu
  • Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
  • Pihustusmuster: aeraatori juga
  • Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
  • Potitaimed
  • Lehtede puhastamine
  • Õrnad taimed (nt seemikud)
  • Hekid, põõsad