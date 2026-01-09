Multifunktsionaale pihustuspüstoli Plus komplekt
Loodud mitmesugusteks kastmistöödeks aias: multifunktsionaalne pihustuspüstol sisaldab kraaniadapterit ja 2 haaratsiga liitmikku (üks Aqua Stopiga).
Üks komplekt paljudele kastmisviisidele. Multifunktsionaalne pihustuspüstol sobib erinevate taimede erinevatele nõuetele. Mudeli multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus (nr 2.645-269.0) on tilgavaba ja sellel on 4 pihustusmustrit: duši, punkt- ja lamejuga, samuti peen pihustusudu. See võimaldab multifunktsionaalse pihustuspüstoliga teha mitte ainult kastmistöid, vaid ka lihtsamaid puhastustöid. Lukustatava päästikuga pööratavat käepidet saab suunata ette või taha, võimaldades Kärcherile omast individuaalset töömugavust. Lisaks sisaldab komplekt 2 kvaliteetset haaratsiga universaalliitmikut Plus, üks neist Aqua Stopiga, samuti G3/4 kraaniliitmikut üleminekuga G1/2. Tänu praktilisele Aqua Stopile otsiku eemaldamisel ja kraani lahtikeeramisel vett ei voola. Liimikuid saab kasutada ka kõigil tavaliste läbimõõtudega aiavoolikutel. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Spetsiaalne membraantehnoloogia
Keeratav käepide
Ergonoomiline juhtventiil
Päästikukäepideme lihtne lukustus
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
Pehmed plastelemendid
Eemaldatav dušiketas
Aqua Stop süsteem
Universaalliitmikud (1/2", 5/8", 3/4")
Kiirkinnitussüsteem
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 70 x 162
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 4
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler