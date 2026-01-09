Üks komplekt paljudele kastmisviisidele. Multifunktsionaalne pihustuspüstol sobib erinevate taimede erinevatele nõuetele. Mudeli multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus (nr 2.645-269.0) on tilgavaba ja sellel on 4 pihustusmustrit: duši, punkt- ja lamejuga, samuti peen pihustusudu. See võimaldab multifunktsionaalse pihustuspüstoliga teha mitte ainult kastmistöid, vaid ka lihtsamaid puhastustöid. Lukustatava päästikuga pööratavat käepidet saab suunata ette või taha, võimaldades Kärcherile omast individuaalset töömugavust. Lisaks sisaldab komplekt 2 kvaliteetset haaratsiga universaalliitmikut Plus, üks neist Aqua Stopiga, samuti G3/4 kraaniliitmikut üleminekuga G1/2. Tänu praktilisele Aqua Stopile otsiku eemaldamisel ja kraani lahtikeeramisel vett ei voola. Liimikuid saab kasutada ka kõigil tavaliste läbimõõtudega aiavoolikutel. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.