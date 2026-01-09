Kvaliteetsetest metallelementidest valmistatud metallist multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium on äärmiselt tugev ja seetõttu ka eriti kauakestev. Selle 4 pihustusmustrit – dušijuga, horisontaalne lamejuga, aeraatorjuga ja peen pihustusudu – muudavad selle mitmekülgseks seadmeks erivajadustega erinevate taimede kastmiseks. Peen pihustusudu sobib suurepäraselt tundlikele taimedele samas kui dušijuga sobib ideaalselt näiteks taime- ja lillepeenarde kastmiseks. Horisontaalse lamejoaga saab puhastada näiteks kergelt määrdunud pindu. Ja aeraatorjuga tagab suure veevoolu, mis sobib konteinerite täitmiseks. Kärcheri väljatöötatud uuenduslik membraanitehnoloogia pihustuspeas tagab tilgavaba kasutamise. Ainult Kärcheri korral: pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, sobib mugavalt kätte ja pakub individuaalset töömugavust. Muide, Kärcheri otsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.