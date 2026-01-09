Multifunktsionaalne metallist Premium pihustuspüstol
Vastupidavast metallist valmistatud kvaliteetse multifunktsionaalse pihustuspüstoliga saab kasta erinevaid taimi vastavalt vajadusele. Komplekti kuulub pööratav käepide ja tilkumisvaba pihustuspea.
Kvaliteetsetest metallelementidest valmistatud metallist multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium on äärmiselt tugev ja seetõttu ka eriti kauakestev. Selle 4 pihustusmustrit – dušijuga, horisontaalne lamejuga, aeraatorjuga ja peen pihustusudu – muudavad selle mitmekülgseks seadmeks erivajadustega erinevate taimede kastmiseks. Peen pihustusudu sobib suurepäraselt tundlikele taimedele samas kui dušijuga sobib ideaalselt näiteks taime- ja lillepeenarde kastmiseks. Horisontaalse lamejoaga saab puhastada näiteks kergelt määrdunud pindu. Ja aeraatorjuga tagab suure veevoolu, mis sobib konteinerite täitmiseks. Kärcheri väljatöötatud uuenduslik membraanitehnoloogia pihustuspeas tagab tilgavaba kasutamise. Ainult Kärcheri korral: pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, sobib mugavalt kätte ja pakub individuaalset töömugavust. Muide, Kärcheri otsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Spetsiaalne membraantehnoloogia
Keeratav käepide
Ergonoomiline juhtventiil
Päästikukäepideme lihtne lukustus
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
Pehmed plastelemendid
Kvaliteetsed metallelemendid
Isetühjenev
Eemaldatav dušiketas
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 70 x 130
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 4
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Metall
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: aeraatori juga
- Pihustusmuster: sprinkler
