4 pihustusmustriga reguleeritav pihusti väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Sellel uuenduslikul aiakastmise pihustuspüstolil on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks vee vooluhulga kolmeastmeline reguleerimine. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustuspüstol ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.