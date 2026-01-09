Multifunktsionaalne pihustuspüstol
Lihtne multifunktsionaalne pihustuspüstol, millel on 3 pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Tänu lukustatavale päästikule on see ideaalne paljude erinevate taimede pidevaks kastmiseks.
Multifunktsionaalne pihustuspüstol sobib eriti hästi erinevate nõuetega taimede kastmiseks. Multifunktsionaalsel pihustuspüstolil on ka 3 pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta (duši- ja koonusjoaga) ning terrasse või aiamööblit saab puhastada suuremast mustusest (punktjoaga). See muudab multifunktsionaalse pihustuspüstoli ideaalseks nii kastmis- kui ka puhastustöödeks. Pihustuspüstolil on käepidemel ka lukustatav päästik, mis tagab mugava käsitsemise ja pideva veevoolu. Kasutades ergonoomilist juhtventiili, mida saab juhtida ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele kohandada. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine ühe käega.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Kolm pidevalt reguleeritavat pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga
- Sobib kastmiseks (koonus- ja dušijuga) ja puhastamiseks (punktjuga).
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|215 x 57 x 113
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 3
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
