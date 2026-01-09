Multifunktsionaalne pihustuspüstol sobib eriti hästi erinevate nõuetega taimede kastmiseks. Multifunktsionaalsel pihustuspüstolil on ka 3 pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta (duši- ja koonusjoaga) ning terrasse või aiamööblit saab puhastada suuremast mustusest (punktjoaga). See muudab multifunktsionaalse pihustuspüstoli ideaalseks nii kastmis- kui ka puhastustöödeks. Pihustuspüstolil on käepidemel ka lukustatav päästik, mis tagab mugava käsitsemise ja pideva veevoolu. Kasutades ergonoomilist juhtventiili, mida saab juhtida ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele kohandada. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.