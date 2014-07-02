Multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium
4 pihustusmustriga multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium väikeste ja keskmise suurusega alade/aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab töötada ühe käega.
4 pihustusmustriga multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga ja automaatne, ühe sõrmega teostatav lukustus ja vabastus. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
4 pihustusmustrit
- Tugev juga, dušijuga, lehvikjuga, uduvihm
Automaatne lukk
- Lahtilukustus ühe sõrme abil
Kasutamine vaid ühe käe abil
- Võimalus reguleerida veevoolu.
Ergonoomiline kasutamine vaid ühe käe abil
- Saab kasutada ühe käega
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Pehme käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 63 x 210
Seadmed
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed