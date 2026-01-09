Otsik

Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoimingute jaoks.

Väike otsik sobib ideaalselt aia kastmiseks. Pidevalt reguleeritavate pihustusmustritega saab vee jaotust vastavalt vajadusele paindlikult reguleerida koonus- ja punktjoa vahel. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta ning terrasse või aiamööblit saab puhastada suuremast mustusest. See muudab algtasemel kasutatava otsiku ideaalseks nii kastmis- kui ka puhastustöödel. Kui seda ei kasutata, saab veevoolu pihustusotsikus lihtsalt välja lülitada. Muide, Kärcheri aiapihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga

Omadused ja tulu
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
  • Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Isetühjenev
  • Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Väike ja kompaktne
  • Kerge kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 131 x 36 x 36

Seadmed

  • Pihustusmustrite arv: 2
  • Isetühjenemisfunktsioon
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
