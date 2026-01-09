Väike otsik sobib ideaalselt aia kastmiseks. Pidevalt reguleeritavate pihustusmustritega saab vee jaotust vastavalt vajadusele paindlikult reguleerida koonus- ja punktjoa vahel. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta ning terrasse või aiamööblit saab puhastada suuremast mustusest. See muudab algtasemel kasutatava otsiku ideaalseks nii kastmis- kui ka puhastustöödel. Kui seda ei kasutata, saab veevoolu pihustusotsikus lihtsalt välja lülitada. Muide, Kärcheri aiapihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga