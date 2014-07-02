Pihustusotsik Plus väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi, ning tagab selle, et ka suuremamahulised tööd kulgeksid vaevata. Pihustusmuster on vajadusel reguleeritav tugevast üksikjoast kuni õrna piserduseni. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.