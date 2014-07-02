Otsik Plus
Pihustustugevust on võimalik reguleerida. Ergonoomiline käepide.
Pihustusotsik Plus väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi, ning tagab selle, et ka suuremamahulised tööd kulgeksid vaevata. Pihustusmuster on vajadusel reguleeritav tugevast üksikjoast kuni õrna piserduseni. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Ergonoomilise kujuga
- Mugavaks käsitsemiseks
Pihustustugevust on võimalik reguleerida tugevast joast õrnani
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|133 x 36 x 36
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed