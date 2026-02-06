Pihustusotsik Mini aiavoolikule
Pihustusotsik väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi. Pihustusotsikul on ka teisi funktsioone, näiteks on võimalik veevoolu hulka mugavalt ühe käega reguleerida. Pihustusmuster on reguleeritav tugevast üksikjoast kuni õrna piserduseni. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Reguleerige veevoolu hulka ühe käega (reguleeritav pihustusotsik)
- Lihtsaks ja mugavaks käsitsemiseks
Pihustustugevust on võimalik reguleerida tugevast joast õrnani
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|119 x 34 x 34
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed