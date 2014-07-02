Pihustusotsikukomplekt väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Pihustusmuster on reguleeritav tugevast üksikjoast kuni õrna piserduseni. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: pihustusotsik 2.645-053.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, universaalne voolikuliitmik 2.645-191.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik 2.645-192.0.