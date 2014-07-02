Pihustusotsiku komplekt
Pihustusotsiku komplekt väikeste ja alade ja aedade kastmiseks. Pihustusotsik, 3/4" keermestatud kraani ühendus koos 1/2" keerme reduktoriga, vooliku universaalne ülemineku ja Aqua Stop süsteemiga universaalse vooliku üleminekuga.
Pihustusotsikukomplekt väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Pihustusmuster on reguleeritav tugevast üksikjoast kuni õrna piserduseni. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: pihustusotsik 2.645-053.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, universaalne voolikuliitmik 2.645-191.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik 2.645-192.0.
Omadused ja tulu
Reguleeritav veejuga
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Otsik
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõigile aiavoolikutele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 33 x 33
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed