Tugev ja vastupidav voolikuotsikute liitmikukomplekt väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustusotsikul on ka teisi omadusi, näiteks on võimalik vee vooluhulka mugavalt ühe käega reguleerida ja kasutada erinevaid pihustusmustreid tugevast joast kuni õrna uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: pihustusotsik 2.645-050.0, Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik Plus 2.645-194.0.