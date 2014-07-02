Pihustusotsiku ühenduskomplekt
Pihustusotsiku ühenduskomplekt väikeste alade ja aedade kastmiseks. Koos pihustusotsiku ja Aqua Stop süsteemiga universaalse vooliku üleminekuga Plus.
Tugev ja vastupidav voolikuotsikute liitmikukomplekt väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustusotsikul on ka teisi omadusi, näiteks on võimalik vee vooluhulka mugavalt ühe käega reguleerida ja kasutada erinevaid pihustusmustreid tugevast joast kuni õrna uduvihmani. Seda atraktiivse disainiga pihustusotsikut on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab järgmisi osasid: pihustusotsik 2.645-050.0, Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik Plus 2.645-194.0.
Omadused ja tulu
Vee vooluhulga reguleerimine
- Võimaldab veevoolu hulka reguleerida vaid ühe käega
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Universaalne voolikukonnektor Plus, millel on Aqua Stop funktsioon 2.645-194.0
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 41 x 41
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed