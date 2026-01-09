Pihustuspüstol muudab aia kastmise eriti mugavaks. Tänu lukustusfunktsiooniga lukustatavale päästikule saab veevoolu aiaotsikus pidevalt säilitada - ilma pideva rõhuta. Kasutades juhtventiili, mida saab juhtida ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Pihustuspüstolil on 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Neid saab vastavalt vajadusele pidevalt reguleerida. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta ning terrassi või aiamööblit saab punktjoaga puhastada suuremast mustusest. See muudab pihustuspüstoli ideaalseks nii kastmisel kui ka puhastamisel. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.