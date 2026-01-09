Pihustuspüstol
Ideaalne pihustuspüstol algajale. Lukustatava päästikuga mugavaks kastmiseks aias. Kiire ja lihtne ühendus aiavoolikuga.
Pihustuspüstol muudab aia kastmise eriti mugavaks. Tänu lukustusfunktsiooniga lukustatavale päästikule saab veevoolu aiaotsikus pidevalt säilitada - ilma pideva rõhuta. Kasutades juhtventiili, mida saab juhtida ühe käega, saab ka veevoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Pihustuspüstolil on 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Neid saab vastavalt vajadusele pidevalt reguleerida. Lille- ja taimepeenraid saab kergesti kasta ning terrassi või aiamööblit saab punktjoaga puhastada suuremast mustusest. See muudab pihustuspüstoli ideaalseks nii kastmisel kui ka puhastamisel. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine ühe käega.
Päästikukäepideme lihtne lukustus
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|203 x 42 x 105
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
