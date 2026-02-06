Pihustuspüstol Plus
Metallkorpusega pihustuspüstol Plus väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Eriti töökindel, vastupidav ja libisemiskindel. Neli pihustusmustrit. Veevoolu piiramatu reguleerimisvõimalus.
4 pihustusmustriga, libisemis - ja löögikindel ning multifunktsionaalne pihustuspüstol Premium sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga ja selle erinevad juhtimisfunktsioonid. Seda atraktiivse disaini ja töökindla metallkorpusega püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Lukk
- Vooluhulga seadmine.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Metallkorpus
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Spetsiaalne sünteetiline vaikkate
- Eriti löögi- ja libisemiskindel.
Päästikfunktsioon
- Võimaldab veevoolu sujuvalt reguleerida.
Seade pihustusmustri valimiseks
- Kontsentreeritud ja tugev, õrn, lehvikukujuline, pihustus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 195 x 85
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed