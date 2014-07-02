Pihustuspüstol Plus aiavoolikule
Metallist korpuse ja reguleeritava pihustusmustriga pihustuspüstol Plus. Töökindel ja vastupidav. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Ergonoomilise käepidemega.
Reguleeritavate pihustusmustritega (tugevast joast kuni õrna uduvihmani) pihustuspüstol Plus on eriti töökindel ja vastupidav ning ette nähtud keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga ja automaatne, ühe sõrmega teostatav lukustus ja vabastus. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Lukk
- Vooluhulga seadmine.
Pihustusmustreid saab reguleerida tugevast joast kuni õrna piserduseni.
- Tugevast koondjoast kuni nõrga joani ja pihustuseni.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Metallkorpus
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Spetsiaalne sünteetiline vaikkate
- Eriti löögi- ja libisemiskindel.
Päästikfunktsioon
- Võimaldab veevoolu sujuvalt reguleerida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|110 x 38 x 195
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed