Pihustuspüstol Premium
Pihustuspüstol Premium väikeste ja keskmise suurusega alade/aedade kastmiseks. Püstoli ergonoomiline käepide võimaldab töötada ühe käega.
Pihustuspüstol Premium väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga, sujuv pihustusmustrite reguleerimisvõimalus ja automaatne, ühe sõrmega teostatav lukustus ja vabastus. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Automaatne lukk
- Lahtilukustus ühe sõrme abil
Kasutamine vaid ühe käe abil
- Võimalus reguleerida veevoolu.
Ergonoomiline kasutamine vaid ühe käe abil
- Saab kasutada ühe käega
Pihustusmustri peenreguleerimine
- Pihustusmustri reguleerimine
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Veevoolu hulga pidev reguleerimine
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Pehme käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|175 x 46 x 200
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed