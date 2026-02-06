Reguleeritava pihustusmustriga (tugevast joast kuni õrna uduvihmani) pihustuspüstol Plus, mis on eriti töökindel ja vastupidav, on ette nähtud väikeste kuni keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Uuenduslikul kastmispüstolil on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks lõputult reguleeritav vee vooluhulk ja automaatne lukustus ja vabastus vaid ühe sõrmeliigutusega. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustuspüstol ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.