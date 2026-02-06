Pihustuspüstol reguleeritava pihustusmustriga
Metallist pihustuspüstol Plus, millel on reguleeritav pihustusmuster (tugevast joast kuni õrna uduvihmani). Töökindel ja vastupidav. Väikeste/keskmise suurusega alade kastmiseks. Ergonoomilise käepidemega.
Reguleeritava pihustusmustriga (tugevast joast kuni õrna uduvihmani) pihustuspüstol Plus, mis on eriti töökindel ja vastupidav, on ette nähtud väikeste kuni keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Uuenduslikul kastmispüstolil on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks lõputult reguleeritav vee vooluhulk ja automaatne lukustus ja vabastus vaid ühe sõrmeliigutusega. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustuspüstol ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Lukk
- Vooluhulga seadmine.
Pihustusmustreid saab reguleerida tugevast joast kuni õrna piserduseni.
- Tugevast koondjoast kuni nõrga joani ja pihustuseni.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Metallkorpus
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Spetsiaalne sünteetiline vaikkate
- Eriti löögi- ja libisemiskindel.
Päästikfunktsioon
- Võimaldab veevoolu sujuvalt reguleerida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|110 x 38 x 195
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed