Pihustuspüstol reguleeritava pihustusmustriga
Pihustusotsik väikese suurusega alade ja aedade kastmiseks. Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast joast kuni õrna vihmani. Veehulka saab mugavalt reguleerida vaid ühe käega.
Pihustusotsik väikese suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Otsikul on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks vee vooluhulga reguleerimise võimalus vaid ühe käega. Pihustusmustrit on võimalik vastavalt vajadusele reguleerida tugevast joast kuni õrna vihmani. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustusotsik ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Reguleerige veevoolu hulka ühe käega (reguleeritav pihustusotsik)
- Lihtsaks ja mugavaks käsitsemiseks
Pihustustugevust on võimalik reguleerida tugevast joast õrnani
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|119 x 34 x 34
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed