Pihustusotsik väikese suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Otsikul on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks vee vooluhulga reguleerimise võimalus vaid ühe käega. Pihustusmustrit on võimalik vastavalt vajadusele reguleerida tugevast joast kuni õrna vihmani. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustusotsik ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.