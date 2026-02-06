Pihustuspüstol väikese ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ükskõik kas kastate aiasaadusi, ilu- või potitaimi või puhastate aiaseadmeid või -mööblit — ergonoomiline käepide võimaldab püstolit mugavalt ühe käega kasutada ja seda vaevata ka pikemate kasutusperioodide vältel. Pihustuspüstolil on ka teisi muljetavaldavaid eeliseid nagu näiteks pihustusmustri reguleerimine tugevast joast kuni õrna uduvihmani ja vee vooluhulga kolmeastmeline reguleerimine. Pihustuspüstolil on ka praktiline riputuskonks. Lisaks on äärmiselt kasutajasõbralik ja funktsionaalne pihustuspüstol ka atraktiivse disainiga. Lühidalt: see on täiuslik lahendus aia kastmiseks. Lisaks ühilduvad Kärcheri pihustuspüstolid ka kõigi teiste saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.