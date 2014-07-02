Pihustuspüstoli komplekt
Pihustuspüstoli komplekt väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks: pihustuspüstol, 3/4" keermestatud kraani ühendus koos 1/2" keerme reduktoriga ja Aqua Stop süsteemiga universaalse vooliku üleminekuga.
Pihustuspüstoli komplekt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Pihustusotsikul on ka teisi kasulikke funktsioone, näiteks reguleeritav pihustusmuster täisjoast kuni uduvihmani ning 3-astmeline vee vooluhulga reguleerimine. Püstolil on ka praktiline riputushaak. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsiku komplekt koosneb järgmistest osadest: pihustuspüstol Plus 2.645-105.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, vooliku universaalliitmik 2.645-191.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik 2.645-192.0.
Omadused ja tulu
Reguleeritav veejuga
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Pihustuspüstol
Universaalne voolikukonnektor 2.645-191.0
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|110 x 22 x 150
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed