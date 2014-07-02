Pihustuspüstoli komplekt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Pihustusotsikul on ka teisi kasulikke funktsioone, näiteks reguleeritav pihustusmuster täisjoast kuni uduvihmani ning 3-astmeline vee vooluhulga reguleerimine. Püstolil on ka praktiline riputushaak. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsiku komplekt koosneb järgmistest osadest: pihustuspüstol Plus 2.645-105.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, vooliku universaalliitmik 2.645-191.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik 2.645-192.0.