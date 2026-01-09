Pihustuspüstoli komplekt
Kohe valmis aia kastmiseks: lisaks pihustuspüstolile sisaldab pihustuspüstoli komplekt kraaniadapterit ja 2 universaalset konnektorit - üks neist Aqua Stopiga.
Ühes komplektis on kõik vajalik aia kastmiseks. Pihustuspüstol (nr 2.645-265.0) lihtsustab tööd tänu lukustusfunktsiooniga käepidemele, mis tagab veevoolu pideva hoidmise. Lisaks saab pidevalt reguleerida 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Seda saab kasutada kas lille- ja taimepeenarde kastmiseks või terrasside või aiamööbli suurema mustuse eemaldamiseks. Lisaks pihustuspüstolile sisaldab komplekt G3/4 kraaniliitmikut G1/2 üleminekuga, samuti 2 universaalliitmikut (üks Aqua Stopiga). Aqua Stopiga liitmik hoiab ära veevoolu aiavooliku otsast, isegi kui näiteks eemaldatud otsiku korral kraan on lahti. Lisaks sobivad universaalliitmikud kõigi tavaliste läbimõõtudega aiavoolikutele. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine ühe käega.
Päästiku käepideme lihtne lukustamine
- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Aqua Stop süsteem
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Voolikuliitmikud (1/2 tolli, 5/8 tolli)
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|167 x 42 x 142
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
