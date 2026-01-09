Ühes komplektis on kõik vajalik aia kastmiseks. Pihustuspüstol (nr 2.645-265.0) lihtsustab tööd tänu lukustusfunktsiooniga käepidemele, mis tagab veevoolu pideva hoidmise. Lisaks saab pidevalt reguleerida 2 pihustusmustrit: punkt- ja koonusjuga. Seda saab kasutada kas lille- ja taimepeenarde kastmiseks või terrasside või aiamööbli suurema mustuse eemaldamiseks. Lisaks pihustuspüstolile sisaldab komplekt G3/4 kraaniliitmikut G1/2 üleminekuga, samuti 2 universaalliitmikut (üks Aqua Stopiga). Aqua Stopiga liitmik hoiab ära veevoolu aiavooliku otsast, isegi kui näiteks eemaldatud otsiku korral kraan on lahti. Lisaks sobivad universaalliitmikud kõigi tavaliste läbimõõtudega aiavoolikutele. Muide, Kärcheri otsikud ja liitmikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.