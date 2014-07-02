Pihustuspüstoli komplekt Plus reguleeritava pihustusmustriga täisjoast kuni õrna uduvihmani väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga ja automaatne, ühe sõrmega tehtav lukustamine ja vabastamine. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt, see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsiku komplekt koosneb järgmistest osadest: pihustuspüstol Plus 2.645-048.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, universaalne voolikuliitmik Plus 2.645-193.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik Plus 2.645-194.0.