Pihustuspüstoli Plus komplekt
Töökindel pihustuspüstoli komplekt Plus väikeste alade kastmiseks: pihustuspüstol Plus, 3/4" keermestatud kraani ühendus koos 1/2" keerme reduktoriga ja Aqua Stop süsteemiga universaalse vooliku üleminekuga Plus.
Pihustuspüstoli komplekt Plus reguleeritava pihustusmustriga täisjoast kuni õrna uduvihmani väikeste alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga ja automaatne, ühe sõrmega tehtav lukustamine ja vabastamine. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt, see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsiku komplekt koosneb järgmistest osadest: pihustuspüstol Plus 2.645-048.0, 3/4" keermega kraaniliitmik 1/2" keerme üleminekuga 2.645-006.0, universaalne voolikuliitmik Plus 2.645-193.0, Aqua Stop süsteemiga universaalne voolikuliitmik Plus 2.645-194.0.
Omadused ja tulu
Lukustushoob/lukk
- Mugav ja vaevatu kastmine
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Metallkorpus
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Päästikfunktsioon
- Võimaldab veevoolu sujuvalt reguleerida.
Universaalne voolikukonnektor Plus 2.645-193.0
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Universaalne voolikukonnektor Plus, millel on Aqua Stop funktsioon 2.645-194.0
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 19 x 160
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed