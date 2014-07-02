Pihustuspüstoli liitmikukomplekt Premium koos eriti tugeva ja vastupidava metallist pihustuspüstoliga Premium väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga, täpne pihustusmustrite reguleerimisvõimalus ja automaatne, ühe sõrmega tehtav lukustamine ja vabastamine. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt, see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab metallist pihustuspüstolit Premium 2.645-046.0, Aqua Stop süsteemiga universaalset voolikuliitmikut Premium 2.645-196.0.