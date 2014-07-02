Pihustuspüstoli Premium ühenduskomplekt
Töökindel ja vastupidav pihustuspüstoli Premium ühenduskomplekt väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Koos metallist pihustuspüstoliga Premium ja Aqua Stop süsteemiga universaalse vooliku üleminekuga Premium.
Pihustuspüstoli liitmikukomplekt Premium koos eriti tugeva ja vastupidava metallist pihustuspüstoliga Premium väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Sellel uuenduslikul pihustuspüstolil on ka teisi omadusi, näiteks lõputute reguleerimisvõimalustega veejuga, täpne pihustusmustrite reguleerimisvõimalus ja automaatne, ühe sõrmega tehtav lukustamine ja vabastamine. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt, see sobib hästi mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Pihustusotsikukomplekt sisaldab metallist pihustuspüstolit Premium 2.645-046.0, Aqua Stop süsteemiga universaalset voolikuliitmikut Premium 2.645-196.0.
Omadused ja tulu
Aqua Stop süsteem
- Lisatarvikute ohutuks ja pritsmevabaks eemaldamiseks vooliku küljest
Kasutamine vaid ühe käe abil
- Võimalus reguleerida veevoolu.
Anodeeritud alumiinium
- Võimaldab voolikut kindlalt ühendada.
Metallosad
- Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Universaalne voolikukonnektor Premium, millel on Aqua Stop funktsioon 2.645-196.0
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Automaatse lukustusega päästikfunktsioon
- Vaevatu kasutus.
Pehme plastmassist käepide
- Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 31 x 170
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud