Pihustustoru
Töökindel, ergonoomiline ja vastupidav pihustustoru mitmete tippkvaliteediga funktsioonidega. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib paljudeks kastmistöödeks. 6 pihustusmustrit.
Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Pihustustoru sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga vaevata sooritada ka pikemaajalisi kastmistoiminguid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ja -torud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: vee vooluhulga mugav reguleerimine ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), vastupidavad materjalid ja 6 pihustusmustrit.
Omadused ja tulu
6 pihustusmustrit
- Paindlik ja mitmekülgne kasutus.
Voolu juhtimine ühe käega ja funktsioon SISSE/VÄLJA
- Saab kasutada ühe käega
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
- Lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|850 x 150 x 66
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
- Pihustusmuster: vertikaalne lame juga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Väiksemate puude langetamiseks
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud