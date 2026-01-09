Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Pihustustoru sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga vaevata sooritada ka pikemaajalisi kastmistoiminguid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ja -torud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: vee vooluhulga mugav reguleerimine ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), vastupidavad materjalid ja 6 pihustusmustrit.