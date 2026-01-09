Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru Premium on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Metallist pihustustoru Premium sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Teleskooptoru sobib ideaalselt ka lilleamplite kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga Premium vaevata kasta ka suuremaid aedu ja alasid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: keeratav pihustuspea (180°), teleskooptoru (70–105 cm), vee vooluhulga mugav reguleerimine ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), mugav riputushaak, 6 pihustusmustrit.