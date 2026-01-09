Pihustustoru Premium
Töökindel ja vastupidav mitme funktsiooniga metallist pihustustoru Premium. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib kasutada nii kastmiseks maapinnal kui ka tööks kõrgemal.
Ergonoomiline Kärcheri pihustustoru Premium on hoolikalt läbimõeldud detailidega ja mugav kasutada. Mitmesuguste aiatööde teostamiseks. Metallist pihustustoru Premium sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Teleskooptoru sobib ideaalselt ka lilleamplite kastmiseks. Elegantsi, esmaklassiliste omaduste ja ideaalse ergonoomilise disaini kombinatsioon võimaldab Kärcheri pihustustoruga Premium vaevata kasta ka suuremaid aedu ja alasid. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Omadused: keeratav pihustuspea (180°), teleskooptoru (70–105 cm), vee vooluhulga mugav reguleerimine ühe käega (sh sisse- ja väljalülitamine), mugav riputushaak, 6 pihustusmustrit.
Omadused ja tulu
6 pihustusmustritKastmiseks vastavalt enda vajadustele
Teleskooptoru (70-105 cm)Kõikideks rakendusteks
Voolu juhtimine ühe käega ja funktsioon SISSE/VÄLJALihtsaks ja mugavaks kasutamiseks
Liigutatav pihustusotsik (180°)
- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.
Mugav hoiustamine konksu otsas
- Lihtne hoiustada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|780 x 150 x 66
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
- Pihustusmuster: vertikaalne lame juga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud