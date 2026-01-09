Pihustusotsakul on kontrollklapp, mida saab käsitseda ühe käega, mistõttu on vee vooluhulka lihtne pöidlaga reguleerida. Kahte pihustusmustrit (üksik juga ja koonusjuga) saab vastavalt oma soovile pidevalt vahetada. See muudab lille- ja taimepeenarde kastmise lihtsaks ning võimaldab suuremast mustusest puhastada ka terrassi või aiamööbli. Seetõttu on pihustusotsak ideaalne nii kastmis- kui ka puhastustöödeks. Kui voolikut ei kasutata, saab kontrollklapi abil veevoolu peatada. Lisaks: Kärcheri otsakud sobivad ka kõikide teiste kiirkinnitussüsteemidega ning neid saab probleemideta kinnitada ka teie olemasoleva aiavooliku külge.