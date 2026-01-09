Reguleerimisdüüs
Lihtne kastmine vastavalt vajadusele. Veevoolu hulga reguleerimisvõimalusega 2-mustriline pihustusotsak, mida saab käsitseda vaid ühe käega.
Pihustusotsakul on kontrollklapp, mida saab käsitseda ühe käega, mistõttu on vee vooluhulka lihtne pöidlaga reguleerida. Kahte pihustusmustrit (üksik juga ja koonusjuga) saab vastavalt oma soovile pidevalt vahetada. See muudab lille- ja taimepeenarde kastmise lihtsaks ning võimaldab suuremast mustusest puhastada ka terrassi või aiamööbli. Seetõttu on pihustusotsak ideaalne nii kastmis- kui ka puhastustöödeks. Kui voolikut ei kasutata, saab kontrollklapi abil veevoolu peatada. Lisaks: Kärcheri otsakud sobivad ka kõikide teiste kiirkinnitussüsteemidega ning neid saab probleemideta kinnitada ka teie olemasoleva aiavooliku külge.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline juhtventiil
- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.
Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani
- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).
Isetühjenev
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|210 x 42 x 79
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 2
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
