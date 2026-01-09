Seinakonsool

Praktiline seinakonsool pihustustorude turvaliseks hoidmiseks puhtana ja kasutamiseks aiadušina.

Pihustustoru saab suurepäraselt kinnitada kompaktsele seinakonsoolile, mis sobib suurepäraselt aiadušiks. Seinakonsool sobib ideaalselt ka pihustus- ja muude torude turvaliseks hoidmiseks puhtana siseseintel. Seinakonsool on mõeldud torudele läbimõõduga 16 – 20 mm. Ankrud ja kruvid on komplektis.

Omadused ja tulu
Sobib torudele läbimõõduga 16 - 20 mm
  • Paindlik kasutus.
Tarne sisaldab ankruid ja kruvisid
  • Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 86 x 146
Kasutusvaldkonnad
  • Bassein