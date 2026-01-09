Pihustustoru saab suurepäraselt kinnitada kompaktsele seinakonsoolile, mis sobib suurepäraselt aiadušiks. Seinakonsool sobib ideaalselt ka pihustus- ja muude torude turvaliseks hoidmiseks puhtana siseseintel. Seinakonsool on mõeldud torudele läbimõõduga 16 – 20 mm. Ankrud ja kruvid on komplektis.