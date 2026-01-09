Seinakonsool
Praktiline seinakonsool pihustustorude turvaliseks hoidmiseks puhtana ja kasutamiseks aiadušina.
Pihustustoru saab suurepäraselt kinnitada kompaktsele seinakonsoolile, mis sobib suurepäraselt aiadušiks. Seinakonsool sobib ideaalselt ka pihustus- ja muude torude turvaliseks hoidmiseks puhtana siseseintel. Seinakonsool on mõeldud torudele läbimõõduga 16 – 20 mm. Ankrud ja kruvid on komplektis.
Omadused ja tulu
Sobib torudele läbimõõduga 16 - 20 mm
- Paindlik kasutus.
Tarne sisaldab ankruid ja kruvisid
- Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 86 x 146
Kasutusvaldkonnad
- Bassein