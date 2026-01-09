Pöörlev vihmuti RS 130/3
Pöörlev vihmuti RS 130/3 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 133 m2. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Metallist toed
- Töökindlus ja vastupidavus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veevoolu hulk
|15,5 l/min
|Pihustusläbimõõt (2 baari)
|≤ 11 m
|Pihustusläbimõõt (4 baari)
|≤ 13 m
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 248 x 100