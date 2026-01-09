Pöörlev vihmuti RS 130/3 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 133 m2. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!