Pöörlev vihmuti RS 130/3

Pöörlev vihmuti RS 130/3 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 133 m2. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!

Omadused ja tulu
Metallist toed
  • Töökindlus ja vastupidavus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veevoolu hulk 15,5 l/min
Pihustusläbimõõt (2 baari) ≤ 11 m
Pihustusläbimõõt (4 baari) ≤ 13 m
Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 248 x 100
Lisatarvikud