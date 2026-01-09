Ringvihmuti RS 120/2
Ringvihmuti RS 120/2 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 113 m2. Vihmutit on lihtne aiavoolikuga ühendada ning see sobib kõigi olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Reguleeritav pihustusnurk
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veevoolu hulk
|16 l/min
|Pihustusläbimõõt (2 baari)
|≤ 8 m
|Pihustusläbimõõt (4 baari)
|≤ 12 m
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 248 x 110