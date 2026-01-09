Ringvihmuti RS 120/2 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 113 m2. Vihmutit on lihtne aiavoolikuga ühendada ning see sobib kõigi olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.