Tugeva kinnitusvaiaga ringvihmuti CS 90 sobib ideaalselt väikeste alade ja aedade kastmiseks, seda sobib kasutada ka ebatasastel pindadel või kallakutel. Katab kuni 64 m2. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!