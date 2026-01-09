Vihmuti CS 90 Vario
Tugeva kinnitusvaiaga ringvihmuti CS 90 sobib ideaalselt väikeste alade ja aedade kastmiseks, seda sobib kasutada ka ebatasastel pindadel või kallakutel. Katab kuni 64 m2. Täiendav adapter ristkülikukujuliste alade kastmiseks. Vihmutit on lihtne ühendada aiavoolikuga ning see ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Vastupidav kinniti ebaühtlasele või kaldus pinnale
- Garanteeritud stabiilsus ja töökindlus
Täiendav adapter
- Nelinurksete alade kastmiseks (CS 90 Vario)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pihustusläbimõõt (2 baari)
|9 m
|Pihustusläbimõõt (4 baari)
|9 m
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|113 x 117 x 135