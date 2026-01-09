Võnkuv vihmuti OS 3.220

Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Katvuse piiranguteta reguleerimine. Äärmiselt vastupidav ajam. Maksimaalne katvus: 220 m2.

Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Kastetavat ala saab oma soovi järgi reguleerida — maksimaalne katvus on 220 m2. Äärmiselt vastupidava hammasajamiga uuenduslik vihmuti. Kärcheri vihmutid on saadaval nii kinnitusvaiade kui ka aluskelkudega. Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!

Omadused ja tulu
Pidev ulatuse reguleerimine
Pidev ulatuse reguleerimine
Täppiskastmine
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
Komplekti kuulub puhastusnõel
Komplekti kuulub puhastusnõel
Düüside lihtsaks puhastamiseks
Vastupidav ajam
  • Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pihustuspindala (2 baari) 45 - 120 m²
Pihustuspindala (4 baari) 80 - 220 m²
Pihustuslaius (2 baari) (m) 9
Pihustuslaius (4 baari) (m) 13
Kaetav pindala (2 baari) (m) 5 - 14
Kaetav pindala (4 baari) (m) 6 - 17
Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 450 x 136 x 86
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Muru
  • Keskmised kuni suured alad
