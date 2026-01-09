Võnkuv vihmuti OS 3.220
Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Katvuse piiranguteta reguleerimine. Äärmiselt vastupidav ajam. Maksimaalne katvus: 220 m2.
Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Kastetavat ala saab oma soovi järgi reguleerida — maksimaalne katvus on 220 m2. Äärmiselt vastupidava hammasajamiga uuenduslik vihmuti. Kärcheri vihmutid on saadaval nii kinnitusvaiade kui ka aluskelkudega. Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Pidev ulatuse reguleerimineTäppiskastmine
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesseLihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
Komplekti kuulub puhastusnõelDüüside lihtsaks puhastamiseks
Vastupidav ajam
- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pihustuspindala (2 baari)
|45 - 120 m²
|Pihustuspindala (4 baari)
|80 - 220 m²
|Pihustuslaius (2 baari) (m)
|9
|Pihustuslaius (4 baari) (m)
|13
|Kaetav pindala (2 baari) (m)
|5 - 14
|Kaetav pindala (4 baari) (m)
|6 - 17
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 136 x 86
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Muru
- Keskmised kuni suured alad
Lisatarvikud
