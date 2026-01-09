Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Kastetavat ala saab oma soovi järgi reguleerida — maksimaalne katvus on 220 m2. Äärmiselt vastupidava hammasajamiga uuenduslik vihmuti. Kärcheri vihmutid on saadaval nii kinnitusvaiade kui ka aluskelkudega. Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!