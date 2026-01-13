Kompaktne automaatne voolikurull CR 5.220 – komplekti kuulub 20 m pikkune kõrgekvaliteetne ftalaadivaba (< 0,1%) 1/2" voolik, mida saab hõlpsasti välja tõmmata ning seejärel tagasi kerida, ilma et voolikusse tekiks sõlmesid. Vooliku tagasikerimismehhanism töötab automaatselt ning on sujuv ja stabiilne. Automaatsel voolikurullil on integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku kontrollitud tagasikerimise. Mugav seinakinnitus ja komplekti kuuluvad kruvid muudavad voolikurulli paigaldamise lihtsaks, võimaldades rullil vabalt pöörelda. Lisaks 20 m voolikule ja 1,5 m ühendusvoolikule kuuluvad komplekti ka lõputult reguleeritava veejoaga düüs Plus, voolikuliitmik, voolikuliitmik Aqua Stop ning messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga.