Automaatne voolikurull CR 5.220
Automaatse voolikurulli CR 5.220 komplekti kuulub 20 m 1/2" voolik, millel on automaatne tagasikerimisfunktsioon ja sujuv väljatõmbamismehhanism.
Kompaktne automaatne voolikurull CR 5.220 – komplekti kuulub 20 m pikkune kõrgekvaliteetne ftalaadivaba (< 0,1%) 1/2" voolik, mida saab hõlpsasti välja tõmmata ning seejärel tagasi kerida, ilma et voolikusse tekiks sõlmesid. Vooliku tagasikerimismehhanism töötab automaatselt ning on sujuv ja stabiilne. Automaatsel voolikurullil on integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku kontrollitud tagasikerimise. Mugav seinakinnitus ja komplekti kuuluvad kruvid muudavad voolikurulli paigaldamise lihtsaks, võimaldades rullil vabalt pöörelda. Lisaks 20 m voolikule ja 1,5 m ühendusvoolikule kuuluvad komplekti ka lõputult reguleeritava veejoaga düüs Plus, voolikuliitmik, voolikuliitmik Aqua Stop ning messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga.
Omadused ja tulu
Vooliku automaatne tagasikerimine
- Kiire ja lihtne lahti ja kokku kerimine ilma sõlmede tekketa.
Kasutusvalmis
- Sisaldab 20 m + 1,5 m 1/2" voolikut, düüsi Plus, 2 voolikuliitmikku, G3/4 ja G1/2 kraaniadapterit.
Pöörlev
- Paindlikuks joondamiseks.
Voolikupidur
- Vooliku usaldusväärseks ja kontrollitud kokku kerimiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|8,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|487 x 285 x 402
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.