Automaatne voolikurull CR 5.330 on kompaktne ning võimaldab voolikut välja tõmmata ja tagasi kerida, ilma et voolikusse sõlmesid tekiks. Vooliku tagasikerimismehhanism töötab automaatselt ning on sujuv ja stabiilne. Automaatsel voolikurullil on integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku kontrollitud tagasikerimise. Voolikurulli komplekti kuulub 30 m pikkune kõrge kvaliteediga ftalaadivaba (< 0,1%) 1/2" voolik ning voolikurulli on tänu mugavale seinakinnitusele ja komplekti kuuluvatele kruvidele lihtne paigaldada. Lõputult reguleeritav düüs Plus, voolikuliitmik, voolikuliitmik Aqua Stop ning messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga ja 2 m pikkune ühendusvoolik kuuluvad samuti komplekti standardvarustusse.