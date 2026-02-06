Automaatne voolikurull CR 5.330
Automaatne voolikurull CR 5.330 koos 30 m 1/2" voolikuga tagab suure tööraadiuse. Voolikurullil on vooliku automaatne tagasikerimisfunktsioon ning vooliku sujuv väljatõmbamisfunktsioon.
Automaatne voolikurull CR 5.330 on kompaktne ning võimaldab voolikut välja tõmmata ja tagasi kerida, ilma et voolikusse sõlmesid tekiks. Vooliku tagasikerimismehhanism töötab automaatselt ning on sujuv ja stabiilne. Automaatsel voolikurullil on integreeritud voolikupidur, mis tagab vooliku kontrollitud tagasikerimise. Voolikurulli komplekti kuulub 30 m pikkune kõrge kvaliteediga ftalaadivaba (< 0,1%) 1/2" voolik ning voolikurulli on tänu mugavale seinakinnitusele ja komplekti kuuluvatele kruvidele lihtne paigaldada. Lõputult reguleeritav düüs Plus, voolikuliitmik, voolikuliitmik Aqua Stop ning messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga ja 2 m pikkune ühendusvoolik kuuluvad samuti komplekti standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Vooliku automaatne tagasikerimine
- Kiireks ja lihtsaks lahti ja kokku kerimiseks ilma sõlmede tekketa.
Kasutusvalmis
- Sisaldab 30 m + 1,5 m 1/2" voolikut, düüsi Plus, 2 voolikuliitmikku, G3/4 ja G1/2 kraaniadapterit.
Pöörlev
- Paindlikuks joondamiseks.
Voolikupidur
- Vooliku usaldusväärseks ja kontrollitud kokku kerimiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|30
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 30 (1/2")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|12,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|579 x 314 x 493
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 1 tk.
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
