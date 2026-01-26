Voolikukast HBX 2.10 on ideaalne lahendus taimede kastmiseks rõdudel, katuseterrassidel ja väikestes aedades või kasutamiseks väljas ja matkadel. Kast tarnitakse kasutusvalmis, koos kõigi välistingimustes kasutamiseks vajalike tarvikutega, mis kuuluvad tarnekomplekti. Vooliku saab kokkupandava vända abil kiiresti ja vaevata üles kerida. Lisaks on kahe Aqua Stop pistikuga töökindla tilkumisvastase süsteemiga lahtiühendamine lihtne ja pritsmevaba. See koos tarvikute ja voolikuvabade intelligentse hoiukontseptsiooniga tagab, et veejäljed vaipadel või parkettpõrandatel jäävad minevikku. Kompaktsete proportsioonide tõttu saab kasti hoida siseruumides kõige kitsamates kohtades, näiteks köögivalamu all olevas kapis. Teise võimalusena saab kasti seinale kinnitada. Voolikukarp sobib ka Kärcheri K 2–K 4 survepesurite toitevoolikuks.