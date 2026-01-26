HBX 2.10 Compact

Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispuhkuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.

Voolikukast HBX 2.10 on ideaalne lahendus taimede kastmiseks rõdudel, katuseterrassidel ja väikestes aedades või kasutamiseks väljas ja matkadel. Kast tarnitakse kasutusvalmis, koos kõigi välistingimustes kasutamiseks vajalike tarvikutega, mis kuuluvad tarnekomplekti. Vooliku saab kokkupandava vända abil kiiresti ja vaevata üles kerida. Lisaks on kahe Aqua Stop pistikuga töökindla tilkumisvastase süsteemiga lahtiühendamine lihtne ja pritsmevaba. See koos tarvikute ja voolikuvabade intelligentse hoiukontseptsiooniga tagab, et veejäljed vaipadel või parkettpõrandatel jäävad minevikku. Kompaktsete proportsioonide tõttu saab kasti hoida siseruumides kõige kitsamates kohtades, näiteks köögivalamu all olevas kapis. Teise võimalusena saab kasti seinale kinnitada. Voolikukarp sobib ka Kärcheri K 2–K 4 survepesurite toitevoolikuks.

Omadused ja tulu
Ruumisäästlik panipaik, mahub isegi valamualusesse kappi.
Usaldusväärne vooliku mähis ja ruumisäästlik hoiuruum.
Kõik välispaigalduseks vajalikud tarvikud (otsik, pistikud, väliskraaniühendus) kuuluvad tarnekomplekti.
Arukas hoiusüsteem tarvikute ja voolikuvabastuste jaoks
  • Hoiab ära veejälgede teket vaipadel või parkettpõrandatel.
  • Kõik tarvikud on ruumi säästmiseks kindlalt karbil endal hoiustatud.
Kaks Aqua Stopiga voolikuühendust
  • Lihtne lahtiühendamine ilma veepritsmeteta.
Sobib seinale paigaldamiseks
  • Korpuse tagaküljel on seinale paigaldamiseks ette nähtud riputuspunktid.
Kerge
  • Lihtne transportida ja seljale õrn.
Toitevooliku paigutamiseks mitu võimalust
  • Hoiab ära vooliku paindumise, et tagada pidev veevool ja pikk kasutusiga.
Tugev ja kindel alus
  • Kerineb kergesti välja, isegi liikvel olles.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 10
Vooliku läbilaskevõime (m) 10 (5/16")
Ühendusvoolik (m) 2 (5/16")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 225 x 360 x 387

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Scope of supply

  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 2 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • 5/16" voolik: 10 m
  • 5/16" ühendusvoolik: 2 m

Seadmed

  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
  • Kruvid ja tüüblid seinale kinnitamiseks
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed alad
  • Kodus
  • liikvel olles
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Telgid/matkavarustus
Lisatarvikud
