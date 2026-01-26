HBX 2.10 Compact
Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispuhkuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.
Voolikukast HBX 2.10 on ideaalne lahendus taimede kastmiseks rõdudel, katuseterrassidel ja väikestes aedades või kasutamiseks väljas ja matkadel. Kast tarnitakse kasutusvalmis, koos kõigi välistingimustes kasutamiseks vajalike tarvikutega, mis kuuluvad tarnekomplekti. Vooliku saab kokkupandava vända abil kiiresti ja vaevata üles kerida. Lisaks on kahe Aqua Stop pistikuga töökindla tilkumisvastase süsteemiga lahtiühendamine lihtne ja pritsmevaba. See koos tarvikute ja voolikuvabade intelligentse hoiukontseptsiooniga tagab, et veejäljed vaipadel või parkettpõrandatel jäävad minevikku. Kompaktsete proportsioonide tõttu saab kasti hoida siseruumides kõige kitsamates kohtades, näiteks köögivalamu all olevas kapis. Teise võimalusena saab kasti seinale kinnitada. Voolikukarp sobib ka Kärcheri K 2–K 4 survepesurite toitevoolikuks.
Omadused ja tulu
Kompaktne voolikukarpRuumisäästlik panipaik, mahub isegi valamualusesse kappi.
Kokkupandav vända käepideUsaldusväärne vooliku mähis ja ruumisäästlik hoiuruum.
KasutusvalmisKõik välispaigalduseks vajalikud tarvikud (otsik, pistikud, väliskraaniühendus) kuuluvad tarnekomplekti.
Arukas hoiusüsteem tarvikute ja voolikuvabastuste jaoks
- Hoiab ära veejälgede teket vaipadel või parkettpõrandatel.
- Kõik tarvikud on ruumi säästmiseks kindlalt karbil endal hoiustatud.
Kaks Aqua Stopiga voolikuühendust
- Lihtne lahtiühendamine ilma veepritsmeteta.
Sobib seinale paigaldamiseks
- Korpuse tagaküljel on seinale paigaldamiseks ette nähtud riputuspunktid.
Kerge
- Lihtne transportida ja seljale õrn.
Toitevooliku paigutamiseks mitu võimalust
- Hoiab ära vooliku paindumise, et tagada pidev veevool ja pikk kasutusiga.
Tugev ja kindel alus
- Kerineb kergesti välja, isegi liikvel olles.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|10
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|10 (5/16")
|Ühendusvoolik (m)
|2 (5/16")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|225 x 360 x 387
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 2 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
- 5/16" voolik: 10 m
- 5/16" ühendusvoolik: 2 m
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Kruvid ja tüüblid seinale kinnitamiseks
Videos
Kokkusobivad masinad
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väikesed alad
- Kodus
- liikvel olles
- Haagissuvilad / matkaautod
- Telgid/matkavarustus
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.