Kärcheri töökindel, kastiga voolikuriputi Premium, mida on lihtne seina külge monteerida. See on ruumisäästlik ja pakub mitmeid hoiustamisvõimalusi otsikutele ja pihustuspüstolitele. Lisaks on sellel hoiustamiskoht ka liitmikele, pihustitele ja töökinnastele. Ja veel: selleks, et hoida kõik aiatööriistad korras, on voolikuriputil Premium hoiustamiskast aiakääridele, kühvlitele ja muudele tööriistadele. See sobib kõigi tavaliste aiavoolikutega. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteem loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Need võimaldavad voolikut ruumisäästlikult kiiresti ja lihtsalt peale ja maha kerida. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!