Kastiga voolikuriputi Premium
Töökindel kastiga voolikuriputi Premium, mida on lihtne seinale paigaldada. Vooliku praktiline ja ruumisäästlik hoiustamine. Hoiustussahtel pihustitele, liitmikele ja aiatöökinnastele ning hoiustuskast aiakääridele jms tarvikutele. Sobib kõikidele tavalistele voolikutele.
Kärcheri töökindel, kastiga voolikuriputi Premium, mida on lihtne seina külge monteerida. See on ruumisäästlik ja pakub mitmeid hoiustamisvõimalusi otsikutele ja pihustuspüstolitele. Lisaks on sellel hoiustamiskoht ka liitmikele, pihustitele ja töökinnastele. Ja veel: selleks, et hoida kõik aiatööriistad korras, on voolikuriputil Premium hoiustamiskast aiakääridele, kühvlitele ja muudele tööriistadele. See sobib kõigi tavaliste aiavoolikutega. Kärcheri uuenduslik voolikute hoiustamissüsteem loob uued funktsionaalsuse-, disaini- ja kvaliteedistandardid. Need võimaldavad voolikut ruumisäästlikult kiiresti ja lihtsalt peale ja maha kerida. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!
Omadused ja tulu
Hoiustamisvõimalus otsikutele ja pihustuspüstolitele
Vooliku praktiline ja ruumisäästlik hoiustamine.
- Kõik tarvikud on korralikult ja ühes kohas hoiustatud.
- Sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele.
Vastupidavad materjalid
- Pikk kasutusiga
Hoiustamissahtel üleminekutele, pihustitele ja aiakinnastele.
Seinakinnitus
- Lihtne seina külge kinnitada
Hoiustamiskast aiatööriistadele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|150 x 300 x 460
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.